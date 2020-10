​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi deszczami dla trzech województw.

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alert pierwszego stopnia obowiązuje na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, i podkarpackiego. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i miejscami wynoszącymi od 30 mm do 50 mm.

Z kolei alert drugiego stopnia obowiązuje w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam prognozuje się występowanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, które miejscami mogą wynieść od 70 mm do 90 mm.



Co oznaczają oba alerty?

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.



Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że można się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Pogoda na czwartek, 1.10

W czwartek na południu duże zachmurzenie, ale na pozostałym obszarze większe przejaśnienia.



Na obszarze położonym na południowy wschód od Mazowsza, łódzkiego i Dolnego Śląska okresami opady deszczu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm.



Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. na południu, około 15 st. w centrum, do 18 st. na północy.



Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a także porywy wiatru do 60 km/h.





Pogoda na czwartek, 1.10 / INTERIA.PL

Przyjemna pogoda może powrócić już w ten weekend.