Prawo i Sprawiedliwość przyspiesza prace nad zakazem wyprzedzania przez ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych, ale łagodzi nieco proponowane rozwiązania - ustalił reporter RMF FM. Wszystko na to wskazuje, że już jutro posłowie będą głosowali nowe przepisy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z nowymi zmianami kierowcy ciężarówek będą mieli możliwość wyprzedzania na autostradzie i drodze ekspresowej, gdy inny pojazd przed nimi będzie jechał, jak to zapisano "ze znacznie niższą prędkością niż dopuszczalna dla ciężarówek". Nie napisano jednak, o ile niższą. Nie wiemy jednak, czy kierowca tira będzie mógł wyprzedzić np. pojazd jadący 70 km/h - bo limit dla ciężarówek to 80 km/h.

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek miał upłynnić ruch na drogach i wyeliminować zatory, gdy wyprzedzające się tiry, jadąc z niemal identyczną prędkością, zajmowały długi czas oba pasy ruchu.

W ustawie został też zapisany drugi wyjątek, dość logiczny - zakazu wyprzedzania nie stosuje się do ominięcia pojazdów służb drogowych.

Te przepisy rząd dosłał jako autopoprawkę dwa dni temu - co ciekawe do ustawy znoszącej opłaty na państwowych odcinkach autostrad, by uchwalić to równoległe. Pierwotnie zapisy w tej sprawie miały być w ustawie o transporcie publicznym.