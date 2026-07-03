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Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja ustawy Prawo oświatowe miała obejmować tylko szkoły podstawowe. Ostatecznie została jednak rozszerzona. Teraz przepisami zajmie się Senat.

Od 1 września 2026 r. zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie przedszkola i szkoły podstawowe

Od 1 września 2026 r. zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie przedszkola i szkoły podstawowe / Shutterstock

Od kiedy zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i podstawówkach?

Od 1 września 2026 r. - wraz z początkiem nowego roku szkolnego - w szkołach podstawowych i przedszkolach będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację.

Posłowie w tej sprawie byli wyjątkowo jednomyślni - za uchwaleniem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Czego będzie dotyczył zakaz korzystania z telefonów komórkowych?

Zakaz będzie też obejmować nagrywanie dźwięku i obrazu podczas pobytu na terenie szkoły. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Od zakazu będą wyjątki:

gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy;

gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami;

gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły);

gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

Zakaz nie obejmie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.

Przepisy rozszerzone o przedszkola

Zakaz korzystania z urządzeń, oprócz podstawówek, obejmie również przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

Poprawkę dotyczącą wprowadzenia zakazu w przedszkolach zgłosił klub PiS. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przekazała, że resort „w pełni popiera tę poprawkę”.

Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów, takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli - argumentowała wczoraj w Sejmie.

Gdzie uczeń ma zostawić telefon komórkowy po przyjściu do szkoły?

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Decyzję dyrektor podejmie za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach, nie będzie ogólnokrajowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

Co grozi uczniowi korzystającemu z komórki mimo zakazu?

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.