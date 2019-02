Sieć sklepów spożywczych Żabka wycofuje ze sprzedaży produkty z nieprzebadaną wołowiną i apeluje do klientów, którzy je kupili, by zwrócili zakupiony towar. Chodzi o Cheeseburgery wołowe Szam Amm oraz Kiełbaski z wołowiną XL, wyprodukowane przez Konspol HOLDING Sp. z o. o.

Żabka wycofuje produkty z nieprzebadaną wołowiną / www.pixabay.com / Internet

Na stronie sieci sklepów spożywczych Żabka pojawił się poniższy komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży dwóch produktów zawierających mięso niepoddane badaniu poubojowemu. Klienci, którzy je kupili, powinni jak najszybciej odnieść towar do sklepów, za co otrzymają zwrot pieniędzy.

W związku z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wycofujemy ze sprzedaży produkty z obecnością wołowiny: Cheeseburger wołowy Szam Amm z numerem partii 515/C/1 i terminem przydatności do spożycia 18/02/2019, z numerem partii 553/C/1 i terminem przydatności do spożycia 19/02/2019, z numerem partii 581/C/1 i terminem przydatności do spożycia 20/02/2019 oraz Kiełbaski z wołowiną XL z numerem partii 676/1 i terminem przydatności do spożycia 17/11/2019, z numerem partii 780/1 i terminem przydatności do spożycia 20/11/2019, producenta Konspol HOLDING Sp. z o. o. Produkty są wycofane ze względu na prawdopodobieństwo obecności mięsa niepoddanego badaniu poubojowemu.