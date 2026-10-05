Wystarczył niepozorny zapis. Tak byli funkcjonariusze służb PRL odzyskują pełne emerytury

Tzw. ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 2017 r. „Po obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL dostają w wielu przypadkach emeryturę minimalną – dziś to ok. 1,7 tys. zł na rękę” – pisze „Gazeta”.
„Ustawa zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w strukturach uznanych przez Instytut Pamięci Narodowej za „organy państwa totalitarnego”. Ich katalog znacznie rozszerzono, dodając np. pracowników wydziałów łączności, policjantów, którzy w PRL przeszli szkolenia oficerskie, i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu czy nawet informatyków z departamentu PESEL” - dodano.
40 tys. osób z decyzją o obniżkach
Decyzję o obniżkach dostało w sumie blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys. wdów i dzieci pobierających po funkcjonariuszach rentę rodzinną.
Nowy rząd, gdy przejmował władzę, zapowiedział, że naprawi tę sytuację. Ówczesny prezydent Andrzej Duda, jak i obecny Karol Nawrocki dawali do zrozumienia, że nie podpisaliby nowej ustawy.
Przywracanie pełnej emerytury jest możliwe
Okazało się jednak, że przywracanie pełnych emerytur jest możliwe na podstawie art. 8a ustawy dezubekizacyjnej. Pozwala ona szefowi MSWiA dawać zgody na wypłatę pełnych świadczeń. Wystarczy, że z takim wnioskiem wystąpi do ministra funkcjonariusz, któremu zmniejszono emeryturę.
Przywrócenie pełnej emerytury obwarowane jest pewnymi warunkami. Służba takich funkcjonariuszy w PRL musi być „krótkotrwała”, a oni sami musieli „rzetelnie wykonywać zadania i obowiązki” w wolnej Polsce, „w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”.
Z informacji biura prasowego MSWiA wynika, że od 13 grudnia 2023 r. wydano ponad 2,7 tys. decyzji pozytywnych. Odrzucono tylko 40 wniosków.