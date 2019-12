Policja szuka dwóch mężczyzn, którzy wysadzili bankomat na osiedlu Retkinia w Łodzi i ukradli z niego kasetę z pieniędzmi. Sprawcy uciekli autem, które potem spalili w lesie za Pabianicami.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło w sobotę o godz. 3:00 na osiedlu Retkinia. Sprawcy wysadzili bankomat przy ul. Armii Krajowej, zabrali z niego jedną z kilku kaset z pieniędzmi, a następnie uciekli samochodem marki audi.

Jak wynika z zapisów monitoringu, dwaj mężczyźni odjechali w kierunku Pabianic. Około godz. 6:00 straż pożarna poinformowała policję o wezwaniu do płonącego pojazdu w lesie w miejscowości Dłutówek. Wszystko wskazuje na to, że było to audi, którym uciekli sprawcy włamania do bankomatu - mówi Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.



Najprawdopodobniej po podpaleniu audi włamywacze odjechali innym pojazdem.