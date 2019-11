Dwie osoby trafiły do szpitala po sobotnim wypadku w Kielcach. Kierowca osobówki wjechał tam w przystanek autobusowy.

Do wypadku doszło ok. godz. 14. 26-latek jadący osobówką na ul. Leśniówka stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w drzewo, a później w wiatę przystankową. Na przystanku siedział 67-letni mężczyzna, który został ranny. Do szpitala przewieziono także 28-letniego pasażera osobówki. Kierowca auta nie został poszkodowany.

Jak podaje policja, 26-letni kierowca osobówki był trzeźwy. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze.