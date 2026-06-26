RMF24

Prezydent USA Donald Trump zdradził co nieco na temat naprawy jednego z najbardziej charakterystycznych elementów architektury Waszyngtonu – zbiornika wodnego przed Mauzoleum Abrahama Lincolna. Niedawno przeszedł on kosztowny remont, po którym w wodzie zakwitły zielone algi, a niebieska farba - nawiązująca do barwy na amerykańskiej fladze - zaczęła się łuszczyć.

Najnowsze informacje przekazane przez prezydenta cytuje Reuters.

Donald Trump zapowiedział, że naprawi basen przed Mauzoleum Lincolna po 4 lipca.

Jak podała wcześniej agencja Reutera, zarząd wodociągów DC Water poinformował, że wydał już pozwolenie na osuszenie basenu. Firma zajmująca się naprawami poinformowała z kolei, że naprawi prostokątną konstrukcję w ramach gwarancji.

Zabytek jest obecnie pilnie strzeżony – zauważa Reuters, tłumacząc to kontrowersjami, które pojawiły się po niedawnej konserwacji.

Zażyczył jej sobie prezydent, a kosztowała ponad 13 mln dolarów. Zamiast tradycyjnego szarego betonu, dno sadzawki pomalowano na głęboki odcień granatu znany z amerykańskiej flagi. Trump argumentował, że dotychczasowy wygląd zbiornika był „ciemny i obrzydliwy”, a nowy kolor upiększy Waszyngton na obchody 250-lecia niepodległości USA. Ciemnoniebieska powłoka miała uszczelnić dno (sadzawka miała kłopoty ze szczelnością) oraz tworzyć czystsze, bardziej wyraziste odbicie.

Jednak już kilka dni po remoncie w wodzie doszło do gwałtownego zakwitu zielonych alg, a farba zaczęła odpadać. Przed takim scenariuszem przestrzegali wcześniej ekolodzy i eksperci ds. basenów.

Gospodarz Białego Domu nie chce przyznać, że jego koncepcja była wadliwa, a winę zrzuca na wandali. Stwierdził m.in., że wskutek ich działań w basenie powstało pęknięcie o długości kilkudziesięciu metrów. Stwierdził też, że do wody dodano nielegalnie substancje chemiczne oraz zdewastowano pobliski trawnik. Zapowiedział, że w sądzie zostaną pokazane zdjęcia dokumentujące wandalizm.

W ostatnim czasie okolice basenu były patrolowane przez służby. W poniedziałek władze powiadomiły, że zatrzymano co najmniej pięć osób. Jeden z zatrzymanych to były amerykański kajakarz olimpijski David Hearn. Jak powiedział stacji NBC News 67-latek, zatrzymano go w piątek na pięć godzin po tym, jak dotknął kawałka odpadniętej farby.