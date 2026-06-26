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Groźby wobec kasjerki nie uszły mu płazem. Pseudokibic w rękach policji

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 26 czerwca (22:52) Aktualizacja: Wczoraj, 26 czerwca (22:52)

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o groźby i znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy. To trójmiejski pseudokibic. „Absolutne zero tolerancji dla agresji” – napisał, komentując sprawę, szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Groźby wobec kasjerki nie uszły mu płazem. Pseudokibic w rękach policji
Trójmiejski pseudokibic zatrzymany za groźby i znieważenie obywatelki Ukrainy (fot. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości) /Policja

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) i KWP w Gdańsku.

Ci pierwsi poinformowali w piątek wieczorem, że stróże prawa ujawnili na jednym z portali społecznościowych materiał przedstawiający mowę nienawiści na tle narodowościowym. Następnie ustalili tożsamość pokrzywdzonej, która złożyła oficjalne zawiadomienie.

Wspólna akcja mundurowych doprowadziła do zatrzymania obywatela Polski, powiązanego ze środowiskiem trójmiejskich pseudokibiców.

Do sprawy w serwisie X odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński, doprecyzowując, że agresja była skierowana wobec kasjerki.

„Absolutne zero tolerancji dla agresji! Jeden z trójmiejskich pseudokibiców, który groził i słownie znieważał kasjerkę, o czym głośno było w ostatnich godzinach, został zatrzymany przez Polską Policję i CBZC” – napisał minister.

Źródło: RMF24/PAP

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