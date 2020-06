Centralna Komisja Egzaminacyjne nie przewiduje unieważnienia matur w całym kraju w związku z wyciekiem tematów. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Pytania z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Konsekwencje będą czekać tylko tych maturzystów, co do których prokuratura badająca sprawę na sto procent potwierdzi, że skorzystali z ujawnionych arkuszy.

Śledztwo może się przeciągnąć, jednak CKE nie zamierza rezygnować z ukarania nieuczciwych maturzystów. Według CKE są to raczej pojedyncze osoby. Jeśli zostaną namierzone przed wydaniem świadectw maturalnych, sprawa jest prostsza - po prostu ich nie dostaną. Nie jest wykluczone jednak, że śledczy odnajdą te osoby później. Wtedy mamy do czynienia z bezprawnym uzyskaniem dokumentu, jakim jest świadectwo dojrzałości. W tym wypadku zostaną zastosowane osobne procedury.



Podejrzane wyszukiwania o poranku

8 czerwca ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7.00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

Dzień później 9 czerwca w dniu egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych - na Twitterze oraz Facebooku pojawiły się zdjęcia odpowiedzi na pytania zamknięte. Te odpowiedzi pokrywają się z tym, co znaleźć można w udostępnionych już przez CKE arkuszach.