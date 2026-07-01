Wyciek ropy naftowej koło wsi Barnówko. „Nie ma zagrożenia”

RMF24

W pobliżu miejscowości Barnówko w woj. lubuskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu PERN. Spółka zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a zdarzenie nie wpływa na dostawy surowca.

W pobliżu miejscowości Barnówko w woj. lubuskim doszło w środę do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu PERN. Na miejscu trwa usuwanie skutków zdarzenia. Spółka zapewnia, że wyciek nie ma wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.

Jak poinformował PERN, do wycieku doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, przy drodze wojewódzkiej, na odcinku, gdzie prowadzone były prace przygotowawcze do planowanej wymiany infrastruktury.

W chwili zdarzenia rurociąg nie był eksploatowany i nie prowadzono nim tłoczenia ropy naftowej – przekazała spółka.

PERN podkreśla, że wyciek dotyczy wyłącznie niepracującego odcinka magistrali i nie wpływa na funkcjonowanie pozostałej infrastruktury ani na realizację bieżących dostaw ropy do odbiorców.

Wyciek ropy w miejscowości Barnówko. „Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców”

Po wykryciu wycieku na miejsce skierowano służby techniczne PERN. Zabezpieczyły one teren i prowadzą działania mające na celu usunięcie skutków zdarzenia oraz ograniczenie jego wpływu na środowisko.

Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Sytuacja pozostaje pod kontrolą służb – zapewniła spółka. Po zakończeniu akcji teren ma zostać przywrócony do pierwotnego stanu.

PERN z siedzibą w Płocku jest spółką o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiada za transport ropy naftowej do krajowych rafinerii w Płocku i Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie ropy i paliw.

Spółka zarządza w Polsce siecią ponad 2,5 tys. kilometrów rurociągów naftowych i produktowych, 19 bazami paliw o pojemności przekraczającej 2,8 mln metrów sześciennych oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześciennych.