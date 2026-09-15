WSKZ – opinie kandydatów. Na co zwracają uwagę, wybierając uczelnię?

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Opinie o WSKZ to jedno z pierwszych źródeł, po jakie sięgają osoby rozważające studia na tej uczelni. Kandydaci chcą wiedzieć przede wszystkim, czy naukę da się pogodzić z pracą, jak wygląda oferta kierunków i ile trwają formalności związane z rekrutacją. Oto odpowiedzi na pytania, które padają najczęściej.

Czy studia w WSKZ da się pogodzić z pracą?

Tak – i to właśnie na ten argument wskazuje wielu kandydatów. Studenci i słuchacze korzystają z materiałów dostępnych całą dobę na platformie online, więc sami decydują, kiedy realizują kolejne moduły. Materiały dydaktyczne w postaci czytelnych prezentacji, wykładów i ćwiczeń są uporządkowane tak, by można było do nich wracać w dowolnym momencie.

Uczelnia wykorzystuje metody i techniki kształcenia na odległość, ale niezwykle ważną częścią studiów w WSKZ (m.in. na studiach I i II stopnia) są zjazdy i spotkania z wykładowcami. Tak zorganizowaną naukę można łatwo wpleść w grafik pracy, obowiązki rodzinne czy prowadzenie własnej firmy.

WSKZ – opinie o ofercie kierunków

Studia w WSKZ stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy – dziś i za kilka lat. Kandydaci na studia licencjackie mogą realizować się m.in. w psychologii, zarządzaniu, prawu w biznesie czy bezpieczeństwie wewnętrznym, a kandydaci na studia inżynierskie – w informatyce i pokrewnych obszarach związanych z technologią.

Równie ciekawie prezentuje się oferta studiów magisterskich (przykładowe kierunku to administracja, kryminologia czy informatyka) oraz studiów podyplomowych, która jest zdecydowanie najszerszą propozycją edukacyjną w uczelni.

Studenci i słuchacze podyplomówek w swoich opiniach o WSKZ chwalą mocno rozbudowaną ofertę (m.in. w kategoriach takich jak IT, psychologia, biznes, zarządzanie, prawo czy finanse i rachunkowość) oraz możliwość pogodzenia nauki z pracą i obowiązkami dnia codziennego.

Jak zapisać się na studia w WSKZ?

Rekrutacja odbywa się w całości elektronicznie – kandydat wybiera kierunek, wypełnia formularz i przesyła dokument potwierdzający wykształcenie wymagane na danym poziomie studiów. Po pozytywnej weryfikacji otrzymuje decyzję o przyjęciu. Przyszły student czy słuchacz nie musi odwiedzać siedziby uczelni, a formularz może wysłać o dowolnej porze.

Prostota i wygoda tak zorganizowanej rekrutacji może być zaskoczeniem – szczególnie dla osób, które ostatni raz zapisywały się na studia kilkanaście lat temu.

student uczący się na schodach z laptopem i słuchawkami / materiały udostępnione

WSKZ – opinie o jakości kształcenia

Wszystkie studia w WSKZ zostały przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a program, wymagania i sposób zaliczania przedmiotów odpowiadają najwyższym standardom akademickim. Programy są przy tym systematycznie aktualizowane, żeby odpowiadały temu, czego pracodawcy oczekują dzisiaj, a nie kilka lat temu. Materiały powstają we współpracy z ekspertami aktywnymi zawodowo w swoich branżach, dzięki czemu teoria idzie w parze z realiami rynku. W opiniach o WSKZ ten atut wymieniany jest szczególnie często przez osoby planujące awans lub zmianę pracodawcy.

Co jeszcze warto wiedzieć o WSKZ?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w tym roku obchodzi swój jubileusz 25-lecia działalności pod hasłem: „Kierunek Edukacja. Tworzymy historie sukcesu. Razem od 25 lat”. Przez ten czas wypracowała model nowoczesnej edukacji dopasowany do osób, które uczą się równolegle do pracy zawodowej. Szczegóły (opisy kierunków, kadry oraz inicjatyw dodatkowych) znajdziesz na stronie internetowej uczelni. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej od samych studentów i słuchaczy, sprawdź opinie o WSKZ w zakładce „Referencje”.