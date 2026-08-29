WOT w gotowości. Alerty pogodowe w całym kraju

RMF24

W związku z prognozowanymi na najbliższe godziny intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, Ministerstwo Obrony Narodowej podniosło gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Służby apelują o ostrożność, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydają kolejne ostrzeżenia dla wielu regionów Polski.

Wojska Obrony Terytorialnej w stanie podwyższonej gotowości

W piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z nadchodzącymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

„Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna” – przekazał Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Jak dodał szef MON, do sześciu godzin skrócono czas możliwego wezwania żołnierzy z siedmiu brygad OT, w tym: 7. Pomorskiej, 8. Kujawsko-Pomorskiej, 12. Wielkopolskiej, 13. Śląskiej, 15. Lubuskiej, 16. Dolnośląskiej i 17. Opolskiej. Z kolei żołnierze z 11. Małopolskiej i 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT mogą zostać wezwani w ciągu 24 godzin. Komunikat obowiązuje przez dwie doby.

Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB – gdzie będzie najgroźniej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla ośmiu województw oraz ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czterech kolejnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców trzech województw, ostrzegając przed intensywnymi opadami i burzami.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w województwach wielkopolskim, dolnośląskim oraz częściowo w lubuskim.

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz części łódzkiego. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu (30-40 mm, lokalnie do 50 mm), porywy wiatru do 75 km/h, a miejscami także grad. Alerty będą obowiązywać do soboty do godz. 21.

Hydrologiczne zagrożenie – możliwe podtopienia

W zachodniej części kraju obowiązują również alerty hydrologiczne I stopnia, ostrzegające przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Dotyczą one województw pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz częściowo warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i opolskiego.

„W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, w zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość punktowych przekroczeń stanów ostrzegawczych” – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.