Więcej płatnych dróg w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawnia plany

RMF24

Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany dla kierowców. Już w marcu 2027 roku sieć dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat e-TOLL ma zostać rozszerzona o blisko 880 kilometrów nowych tras.

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, od 16 marca 2027 roku system e-TOLL obejmie dodatkowe 880 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych. Obecnie opłaty pobierane są na niemal 5,9 tysiąca kilometrów tras. Po planowanym rozszerzeniu długość sieci płatnych dróg wzrośnie do około 6,75 tysiąca kilometrów.

Resort infrastruktury podkreśla, że rozszerzenie systemu ma nie tylko zwiększyć wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego, ale również przyczynić się do optymalizacji przewozów i lepszego zrównoważenia transportu drogowego i kolejowego.

Poprzednie rozszerzenie sieci płatnych dróg weszło w życie 1 lutego 2026 roku. Wówczas system e-TOLL objął dodatkowo około 645 kilometrów tras, a łączna długość sieci wzrosła z 5 225 do blisko 5 870 kilometrów. Jednocześnie podniesiono stawki opłat dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów – w zależności od kategorii pojazdu, wzrost wyniósł od 40 do 42 procent.

Do sieci płatnych dołączyły wtedy m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, a także odcinki dróg ekspresowych S1, S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61 oraz wybrane fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Według szacunków zawartych w Oceny Skutków Regulacji, wpływy z systemu e-TOLL w 2026 roku mają wynieść blisko 6,6 miliarda złotych. Te środki zasilą Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje w infrastrukturę drogową – zarówno jej utrzymanie, jak i rozwój.

Nowe rozporządzenie ma zostać przyjęte przez Radę Ministrów w IV kwartale 2026 roku.