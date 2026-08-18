RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ważne ostrzeżenie GIS. Dwie partie produktu wycofane

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 sierpnia (08:14)

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu partii mleka początkowego dystrybuowanego przez Nestlé Polska S.A. W produkcie wykryto cereulidynę – substancję niebezpieczną dla zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje także drugą partię mleka.

Ważne ostrzeżenie GIS. Dwie partie produktu wycofane
GIS wydał ostrzeżenie w związku z wycofaniem partii produktu, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje dwie partie mleka początkowego NAN OPTIpro 1 firmy Nestlé Polska.
  • Co powinni zrobić konsumenci?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Obecność cereulidyny w jednej partii mleka początkowego wykryto w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS podkreślił, że zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, pomimo że jednorazowe spożycie produktu nie powinno wywołać działania toksycznego, to nie można wykluczyć, że spożywanie kwestionowanej partii przez dłuższy czas wywoła negatywne skutki zdrowotne.

„Firma Nestlé ze względów ostrożnościowych wycofuje również drugą partię mleka początkowego wyprodukowaną bezpośrednio po partii zbadanej w ramach urzędowej kontroli żywności” - przekazał GIS.

Numery wycofanej partii

Produkt objęty wycofaniem to: NAN OPTIpro 1, 650 g, o numerach partii „L-53430346BA” oraz „L-53440346BA”, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r. Kraj pochodzenia produktu to Niderlandy, a dystrybutorem jest „Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa”.

 

GIS podkreślił, że poziom cereulidyny (toksyna wywołująca wymioty) wykryty przez polskie organy nadzoru w próbkach pochodzących z jednego cyklu produkcyjnego jest poniżej progu interwencyjnego UE, ustanowionego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w lutym 2026 r. Zaznaczył, że firma Nestlé nie kwestionuje ostrożnościowego podejścia organów nadzoru i niezwłocznie podjęła działania w celu wycofania produktu ze sprzedaży.

GIS zaznaczył, że produkt podlega wycofaniu z obrotu i od konsumentów, a oznaczenia znajdują się na spodzie opakowania. Dodał, że Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofania, a dystrybutor podjął działania, celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Przekazał również, że w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne dla konsumentów

„Firma Nestlé Polska prosi konsumentów, którzy kupili produkt objęty komunikatem, o kontakt z Serwisem Konsumenta Nestlé w celu ustalenia szczegółów wymiany produktu lub uzyskania odpowiedzi na pytania: tel.: 800 174 902 (bezpłatna infolinia) lub e-mail: cs@pl.nestle.com” - podał GIS. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ostrzeżenie GIS GIS
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: