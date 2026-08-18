Ważne ostrzeżenie GIS. Dwie partie produktu wycofane

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Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu partii mleka początkowego dystrybuowanego przez Nestlé Polska S.A. W produkcie wykryto cereulidynę – substancję niebezpieczną dla zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje także drugą partię mleka.

Obecność cereulidyny w jednej partii mleka początkowego wykryto w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS podkreślił, że zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, pomimo że jednorazowe spożycie produktu nie powinno wywołać działania toksycznego, to nie można wykluczyć, że spożywanie kwestionowanej partii przez dłuższy czas wywoła negatywne skutki zdrowotne.

„Firma Nestlé ze względów ostrożnościowych wycofuje również drugą partię mleka początkowego wyprodukowaną bezpośrednio po partii zbadanej w ramach urzędowej kontroli żywności” - przekazał GIS.

Numery wycofanej partii

Produkt objęty wycofaniem to: NAN OPTIpro 1, 650 g, o numerach partii „L-53430346BA” oraz „L-53440346BA”, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r. Kraj pochodzenia produktu to Niderlandy, a dystrybutorem jest „Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa”.

GIS informuje o wycofaniu partii produktu

GIS podkreślił, że poziom cereulidyny (toksyna wywołująca wymioty) wykryty przez polskie organy nadzoru w próbkach pochodzących z jednego cyklu produkcyjnego jest poniżej progu interwencyjnego UE, ustanowionego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w lutym 2026 r. Zaznaczył, że firma Nestlé nie kwestionuje ostrożnościowego podejścia organów nadzoru i niezwłocznie podjęła działania w celu wycofania produktu ze sprzedaży.

GIS zaznaczył, że produkt podlega wycofaniu z obrotu i od konsumentów, a oznaczenia znajdują się na spodzie opakowania. Dodał, że Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofania, a dystrybutor podjął działania, celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Przekazał również, że w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne dla konsumentów

„Firma Nestlé Polska prosi konsumentów, którzy kupili produkt objęty komunikatem, o kontakt z Serwisem Konsumenta Nestlé w celu ustalenia szczegółów wymiany produktu lub uzyskania odpowiedzi na pytania: tel.: 800 174 902 (bezpłatna infolinia) lub e-mail: cs@pl.nestle.com” - podał GIS.