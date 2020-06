Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w nocy w miejscowości Wynki koło Łukty (woj. warmińsko-mazurskie). Samochód, którym podróżowali, uderzył w przydrożne drzewo.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

35-letni kierowca z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Wraz z nim podróżowało dwóch pasażerów w wieku 21 i 22 lat.

Starszy z pasażerów zginął na miejscu. Dwie pozostałe osoby z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala. Kierowca zmarł w szpitalu - poinformowała asp. Anna Balińska z ostródzkiej policji.



Do wypadku doszło na lokalnej drodze. Auto uderzyło w drzewo przodem, od strony pasażera. Na miejscu wypadku pracowały trzy zespoły ratownictwa medycznego, wezwano też śmigłowiec LPR. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, żeby wydobyć poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Według policji uczestnicy tego wypadku to mieszkańcy powiatu ostródzkiego.



Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna kierujący autem był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem ostródzkiej prokuratury.