Uwaga na porywisty wiatr. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty

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Wiatr w najbliższych dniach da się we znaki mieszkańcom północnej i północno-wschodniej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty - I i II stopnia - na wtorek i środę. Niewielkie prawdopodobieństwo burz wystąpi natomiast dziś po południu w Karpatach. Możliwy jest drobny grad. Na pozostałym obszarze kraju napływ chłodnego powietrza będzie ograniczał rozwój komórek burzowych.

Prognoza pogody na wtorek – uwaga na silny wiatr

We wtorek pogoda w wielu regionach Polski będzie dynamiczna, a szczególną uwagę warto zwrócić na wiatr. Przez większą część dnia będzie on słaby i umiarkowany, jednak okresami – zwłaszcza na wybrzeżu – może się nasilać do dość silnego i porywistego. Na krańcach południowych oraz nad morzem porywy mogą osiągać nawet do 60 km/h. IMGW wydał ostrzeżenia I oraz II stopnia.

Ostrzeżenia IMGW przed wiatrem we wtorek, 7 lipca 2026 / materiały prasowe

Synoptycy IMGW prognozują również, że wysoko w Sudetach wiatr może rozpędzać się do 80 km/h, a w Karpatach do 60 km/h, szczególnie podczas burz.

Oprócz wiatru, we wtorek spodziewane jest stopniowe zwiększanie się zachmurzenia – od umiarkowanego i dużego, po niemal całkowite w drugiej części dnia. Na północnym wschodzie i południu miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe są burze.

Na północnym zachodzie i zachodzie w drugiej połowie dnia wystąpią jednostajne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16–19 st. C na północy i terenach podgórskich do 20–23 st. C na pozostałym obszarze.

Prognoza pogody na środę - wiatr już nie tylko na wybrzeżu

Środa przyniesie podobny scenariusz pogodowy, jeśli chodzi o wiatr. Przez większość dnia będzie on umiarkowany, ale okresami – zwłaszcza na wybrzeżu czy Warmińsko-Mazurskiem – może być dość silny i porywisty. IMGW również wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed wichurami.

Ostrzeżenia IMGW przed wiatrem w środę, 8 lipca 2026 / materiały prasowe

Na wybrzeżu oraz na krańcach południowych porywy mogą dochodzić do 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr może osiągać nawet 80 km/h, a w Karpatach do 60 km/h, szczególnie podczas burz.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie także małe, ale z upływem dnia będzie stopniowo wzrastać z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe są burze.

W drugiej połowie dnia na północnym zachodzie i zachodzie wystąpią jednostajne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 st. C na północy i terenach podgórskich do 20–23 st. C na pozostałym obszarze.