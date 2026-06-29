RMF24

Do godziny 19 po torach w Polsce nie będą jeździć pociągi towarowe, a składy pasażerskie będą obsługiwane priorytetowo - zdecydował resort transportu. To reakcja na problemy na kolei związane z tropikalnymi upałami.

Resort infrastruktury wyjaśnił, że wprowadzone ograniczenie ma na celu zminimalizowanie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii sieci spowodowanych przez wysokie temperatury.

„W godz. 13:00–19:00 wstrzymany zostanie ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” – czytamy w komunikacie.

Na razie ograniczenie ruchu pociągów towarowych wprowadzono tylko na jeden dzień. Biuro prasowe PKP PLK przekazało PAP, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.



W związku z upałem i wynikającymi z niego utrudnieniami PKP Intercity wprowadziło do odwołania honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Przedłużono też możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

„Obsługa pociągu wydaje podróżnym pięciokrotnie więcej wody niż standardowo” - zapewnia w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 13 odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych.

W Polsce do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.