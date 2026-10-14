UOKiK stawia zarzuty Canal+ Polska. W tle transmisje rozgrywek piłkarskich

RMF24

Klienci Canal+ Polska mogli zostać wprowadzeni w błąd przy przedłużaniu umów na pakiet Mistrzowska Piłka - ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie wobec spółki, ponieważ po odnowieniu części kontraktów abonenci stracili dostęp do meczów Ligi Mistrzów, choć wcześniej mieli słyszeć, że oferta pozostanie bez zmian.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiały sygnały od klientów, którzy utracili dostęp do pakietu Mistrzowska Piłka, mimo że ich umowy z Canal+ Polska nadal obowiązywały.

UOKiK sprawdził, jakie informacje otrzymywali klienci przy zawieraniu i przedłużaniu umów - zarówno podczas rozmów z konsultantami, jak i w podsumowaniach ofert oraz szczegółowych warunkach. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki spółki i postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

„Analiza nagrań rozmów sprzedażowych wykazała, że konsultanci nie informowali konsumentów, że dostęp do Mistrzowskiej Piłki zakończy się 30 czerwca 2024 r. W części rozmów zapewniali natomiast, że pakiet będzie dostępny przez cały okres umowy albo że oferta programowa pozostanie bez zmian. Jedna z konsultantek mówiła wprost: 'Wszystkie kanały, które Pani wymieniłam, one będą dla Pani dostępne na cały okres trwania naszej umowy, czyli to nie jest tak, że kanały magicznie znikną' (…)” - przekazał UOKiK.

Jednak, jak przekazał UOKiK, po 30 czerwca 2024 r. pakiet Mistrzowska Piłka nie był już dostępny, choć część obejmujących go umów obowiązywała dłużej. „W lipcu rozpoczęły się mecze kolejnego sezonu Ligi Mistrzów, których klienci Canal+ Polska nie mogli już oglądać w ramach Mistrzowskiej Piłki. Canal+ nadal transmitował te rozgrywki, ale już w innych, dodatkowo płatnych, pakietach” - wyjaśniono.

Również dokumenty mogły utwierdzać klientów w przekonaniu, że z Mistrzowskiej Piłki będą korzystać dłużej. „W podsumowaniach ofert spółka wskazywała daty dostępności pakietu przypadające po 30 czerwca 2024 r. Dopiero ze szczegółowych warunków umów wynikało, że Mistrzowska Piłka będzie dostępna tylko do końca czerwca. Konsumenci mogli więc otrzymywać w dokumentach dwie sprzeczne informacje o tym, jak długo będą mogli korzystać z pakietu” - dodano.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, kara może wynieść do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

„Będziemy w pełni współpracować”

Biuro prasowe Canal+ Polska potwierdziło Polskiej Agencji Prasowej, że firma otrzymała postanowienie prezesa UOKiK o przedstawieniu zarzutów dotyczących niektórych praktyk sprzedażowych z 2024 roku.

„Analizujemy stanowisko Urzędu i przedstawimy nasze wyjaśnienia w toku dalszego postępowania. Podkreślamy, że postępowanie jest na wczesnym etapie i nie została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie. Będziemy w pełni współpracować z UOKiK w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy” - dodał Canal+ Polska.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie LaLiga

Prezes UOKiK wszczął również postępowanie wyjaśniające dotyczące tegorocznych zmian w dostępie do meczów hiszpańskiej ligi piłkarskiej LaLiga.

„Do Urzędu docierają sygnały od konsumentów, którzy przy zawieraniu lub przedłużaniu umów mieli być zapewniani, że wybrany pakiet sportowy pozwoli im oglądać wszystkie spotkania tych rozgrywek. Później okazywało się, że nie mają dostępu do części meczów, chociaż spółka posiada wyłączne prawa do ich transmisji” - wyjaśnił UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma sprawdzić, jakie informacje spółka Canal+ Polska przekazywała konsumentom przed zmianą oferty i kogo ona dotknęła.