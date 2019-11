Andrychów, Żerków, Kock, Pajęczno, Stąporków, a może Łęknica? Jedno z tych miast odwiedzimy w sobotę w ramach naszego cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Decyzję pozostawiamy Wam. Głosować możecie do czwartku do południa.

Nasze propozycje w tym tygodniu zaczynamy od Małopolski. Położony w górskim otoczeniu Andrychów pochwalić się może niezwykłymi kryptami czy klasycystycznym dworem. To także świetne miejsce dla wspinaczy za sprawą kilkunastometrowej sztucznej ściany.

Żerków to propozycja z Wielkopolski. Przepiękna malownicza miejscowość, zabytkowe kościoły, bramy, w okolicy Pałac Adama Mickiewicza, piękne widoki - tak to miejsce na RMF24.pl opisuje nam pan Przemysław.

Kock na Lubelszczyźnie może z kolei pochwalić się malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko.

Wśród propozycji w tym tygodniu znalazło się również położone w Łódzkiem Pajęczno. Znane w całej Polsce targi końskie oraz odbywające się w czerwcu Zjazdy Miłośników Koni. Ciekawa legenda miasta o dręczącym mieszkańców olbrzymim pająku - tak opisujecie to miasto w zgłoszeniach na RMF24.pl.

Stąporków w Świętokrzyskiem jest kolei znany z... największego pomnika grzejnika w Polsce. W sercu miasteczka grzejnik-gigant otoczony jest miniparkiem minigrzejników! - pisze pan Krzysztof. Warto też odwiedzić rezerwat Skałki Piekło, czyli perłę przyrodniczą tej części województwa.

Łęknica to już zaproszenie z województwa lubuskiego. Miasto pochwalić może się przede wszystkim największym w Polsce parkiem w stylu angielskim. Park Mużakowski zajmuje powierzchnię ponad 700 hektarów, jego część znajduje się już po stronie niemieckiej.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?