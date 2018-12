Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Tomasz Siemoniak. Wiceszefa Platformy Obywatelskiej zapytamy o zamieszanie w opozycji – część posłów Nowoczesnej postuluje połączenie obu ugrupowań w Koalicję Obywatelską. Otwarcie zachęcają do tego liderzy PO, z obu stron padły deklaracje, jednak bez rezultatu. Czy Katarzyna Lubnauer blokuje połączenie się partii?

Z naszym gościem porozmawiamy też o kłopotach posłów PO Sławomira Neumanna i Stanisława Gawłowskiego. Sejm najpewniej zgodzi się na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, a to oznacza dla obu procesy sądowe. Neumann i Gawłowski nie przyznają się do winy i twierdzą, że decyzje prokuratorów mają drugie, polityczne dno.

