„Raport o stratach wojennych będzie gotowy w przyszłym roku, ma być przygotowany na początek roku” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, pytany o sprawę ewentualnych reparacji od Niemiec. „Ten raport ma być solidny, rzetelny, ma być przetłumaczony na język angielski i niemiecki. Nie mogą się tu znaleźć błędy i nieścisłości. Unikam deklaracji co do konkretnego terminu” – dodał. „Raport jest potrzeby, bo on pokaże skalę zniszczenia materialnego i osobowego. On pokaże jak Polska mogłaby wyglądać, gdyby nie było II wojny światowej. On pokaże, że zostaliśmy zepchnięci na zupełnie inną trajektorię rozwoju gospodarczego i demograficznego. Pokaże również, że Niemcy nigdy nie zapłacili Polsce żadnych odszkodowań” – mówił gość Marcina Zaborskiego.

