W wigilijnym losowaniu Lotto padła jedna "szóstka". Tym samym w ręce szczęśliwca z Łodzi trafi niemal 8 mln złotych!

Jak informuje Totalizator Sportowy, gracz, który trafił "szóstkę", kupił jeden zakład (chybił trafił) w punkcie Lotto przy ul. Pabianickiej 245. Wygraną o wartości 7 917 413,70 zł przyniosły mu liczby 19, 22, 24, 26, 27, 40.

Żaden z graczy nie trafił w piątek głównej wygranej w Eurojackpot. "To oznacza, że kumulacja nadal rośnie i w przyszłym tygodniu w puli na najwyższe wygrane znajdzie się nawet 250 000 000 zł! Do pełni szczęścia niewiele zabrakło jednemu z polskich graczy, który trafił wygraną II stopnia (5 + 1) w wysokości 2 099 832,20 zł" - czytamy w komunikacie.



Liczby, które padły w Eurojackpot to: 7, 10, 19, 26, 42 oraz 1, 9.

Jak informuje Totalizator Sportowy, 10 procent ze sprzedaży online produktów Lotto trafia na walkę z koronawirusem i jego skutkami w Polsce. Łącznie przeznaczono na ten cel już ponad 25 mln zł.