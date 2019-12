Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na 25 lat więzienia 40-letnią Galinę J. i 27-letniego Michała W. Sprawcy zgwałcili i pobili na śmierć młodego mężczyznę. Do zbrodni doszło w grudniu 2017 r., w miejscowości Dołha w woj. lubelskim.

Sprawcy porzucili swoją ofiarę w lesie. Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Proces w sprawie brutalnego morderstwa toczył się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie orzeczenia jest niejawne.

Oprócz kary więzienia, sąd orzekł wobec obojga oskarżonych po 80 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego mężczyzny.





Zgwałcili i pobili na śmierć młodego mężczyznę

Galina J. (Białorusinka) i Michał W. oskarżeni zostali o "pozbawienie wolności Pawła T. połączone ze szczególnym udręczeniem mężczyzny, doprowadzenie go przemocą do obcowania płciowego oraz pobicie, które doprowadziło do jego śmierci".



Oskarżoną w tym procesie była też 33-letnia Natalia M., która działała w porozumieniu z Galiną J. i Michałem W. To ona wywabiła ofiarę z domu, pod pretekstem spotkania. Natalia W. została skazana na pięć lat więzienia.



Do zbrodni doszło w grudniu 2017 roku. Według ustaleń sądu Michał W. wielokrotnie kopał pokrzywdzonego w głowę, uderzał go kijem bejsbolowym, a następnie wepchnął do bagażnika samochodu, którym wraz z Galiną J. wywieźli go do lasu w miejscowości Dołha, w powiecie bialskim. Tam mężczyzna - skrępowany taśmą monterską - znów był bity i kopany. Galina J. używając wibratora, doprowadziła go przemocą do obcowania płciowego, a następnie oddała na niego mocz. Michał W. nagrywał wszystko telefonem. Oprawcy zostawili mężczyznę w lesie i odjechali.



Pobity mężczyzna, na skutek odniesionych ran i obrażeń - m.in. krwiaki i stłuczenia mózgu - zmarł.



Motywem zbrodni miała być zemsta

Według ustaleń śledztwa, zabity mężczyzna był w bliskich relacjach z Natalią M. oraz Galiną J., miał m.in. pożyczać od nich pieniądze, nachodzić je, a powodem pobicia i znęcania się nad nim miała być zemsta.



Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie nie jest prawomocny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gdańsk: Duchowny oskarżony o gwałt na 17-latce