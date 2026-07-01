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Już wkrótce kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego - informuje Business Insider. Świadczenie wspierające, którego wysokość sięga nawet 4353 zł brutto miesięcznie, nie jest zależne od dochodów i ma realnie poprawić jakość życia najbardziej potrzebujących.

Świadczenie wspierające to jeden z najważniejszych elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce. Program został wprowadzony etapami, aby stopniowo obejmować coraz większą liczbę potrzebujących. Jego głównym celem jest zapewnienie stabilnego, comiesięcznego wsparcia finansowego osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, ocenianego przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). W 2026 roku kwoty wahają się od 792 zł do nawet 4353 zł brutto miesięcznie – to realna pomoc, która może odmienić życie wielu rodzin.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które spełniają kilka kluczowych warunków. Przede wszystkim muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać obywatelstwo Polski, kraju Unii Europejskiej lub państwa należącego do EFTA. Ważne jest również legalne przebywanie na terytorium Polski i dostęp do krajowego rynku pracy.

Najważniejszym kryterium jest jednak uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w decyzji wydanej przez WZON. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie obejmuje osoby, które uzyskały od 70 do 100 punktów w ocenie potrzeby wsparcia. To oznacza, że program obejmuje coraz szerszą grupę osób z niepełnosprawnościami, które wcześniej nie mogły liczyć na taką pomoc.

Jak krok po kroku uzyskać świadczenie?

Proces ubiegania się o świadczenie wspierające został maksymalnie uproszczony, aby nie stanowił bariery dla osób z niepełnosprawnością. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. To właśnie ten organ ocenia poziom potrzeby wsparcia i wydaje decyzję punktową.

Po otrzymaniu decyzji z WZON, należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia lub nawet za pośrednictwem bankowości internetowej. Co ważne, nie trzeba dołączać papierowej decyzji z WZON – wystarczy podać jej numer.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia jest ściśle powiązana z liczbą punktów przyznanych przez WZON oraz aktualną wysokością renty socjalnej (od 1 marca 2026 r. to 1978,49 zł brutto), bo świadczenia te są powiązane ze sobą. Oto szczegółowy wykaz stawek:

70-74 punkty – 40 proc. renty socjalnej, czyli 792 zł miesięcznie,

75-79 punktów – 60 proc., czyli 1188 zł,

80-84 punkty – 80 proc., czyli 1583 zł,

85-89 punktów – 120 proc., czyli 2375 zł,

90-94 punkty – 180 proc., czyli 3562 zł,

95-100 punktów – 220 proc., czyli aż 4353 zł miesięcznie.

To najwyższe świadczenie w historii wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Program rozszerza się etapami

Warto przypomnieć, że świadczenie wspierające jest wdrażane stopniowo. Od 2024 roku obejmowało osoby z najwyższą liczbą punktów (87-100), w 2025 roku – osoby z wynikiem 78-86 punktów, a od 2026 roku – już wszystkich, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów. To oznacza, że każdego roku coraz więcej osób z niepełnosprawnością może liczyć na realne wsparcie finansowe.

Najważniejsze zasady wypłaty świadczenia

Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodu ani od pobierania innych świadczeń. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki trafiają bezpośrednio na konto bankowe osoby uprawnionej. ZUS realizuje przelewy w kilku terminach w miesiącu: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają na konto wcześniej, by nie było żadnych opóźnień.