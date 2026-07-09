„Spożycie stwarza ryzyko dla zdrowia”. Ostrzeżenie GIS ws. maku

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Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: wykryto przekroczony poziom alkaloidów opium w jednej z partii maku niebieskiego. Spożycie stwarza ryzyko dla zdrowia – przekazano.

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu: Mak niebieski, 500 g o numerze partii P-5767/01 i dacie minimalnej trwałości 05.2027, którego producentem jest ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut. Produkt wyprodukowano w UE dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

Inspektorat poinformował w czwartek, że Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku.

Zgodnie z oceną ryzyka, przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu o podanym numerze partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów – podkreślono.

Jak wskazał GIS, nie należy spożywać wskazanej partii produktu.

Inspektorat przekazał, że Dino Polska S.A. zablokował produkt do wydania z Centrów Dystrybucyjnych oraz wycofał go ze sprzedaży z marketów należących do sieci. Wystosował też informacje o niebezpiecznym produkcie w sprzedaży dla klientów.

Z kolei firma ROS-SWEET Sp. z o.o. „poinformowała odbiorców kwestionowanej partii P-5767/01 »Maku niebieskiego 500g Bakaliowy Targ«, tj. sieć sklepów DINO Polska S.A., o podjęciu działań mających na celu wycofanie z rynku w/w maku i jego utylizację, w związku z ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów”.

GIS dodał, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.