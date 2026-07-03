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Luksusowe auta z Belgii i Francji trafiały do Polski. Służby rozbiły gang złodziei

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (08:00)

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w kradzieżach samochodów w Belgii i Francji. Złodzieje legalizowali pojazdy w Czechach, a następnie sprzedawali je w Polsce jako auta z legalnego źródła. Podkarpacki wydział prokuratury krajowej przygotował już akt oskarżenia w tej sprawie.

Luksusowe auta z Belgii i Francji trafiały do Polski. Służby rozbiły gang złodziei
CBŚP /materiały udostępnione

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy ustalili, że grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Ich łupem padały głównie samochody marki Peugeot, modele 2008, 3008 i 5008 wyprodukowane po 2019 roku. 

Wartość rynkowa każdego z pojazdów wynosiła od 80 do nawet 250 tysięcy złotych.

Fałszywe dokumenty i zmienione numery VIN

Po kradzieży samochody trafiały do Czech, gdzie przerabiano numery VIN oraz przygotowywano nowe, fałszywe dokumenty. 

Tak „odświeżone” pojazdy były następnie przewożone do Polski i sprzedawane jako pochodzące z legalnego źródła.

Policja odzyskała auta warte miliony

W trakcie śledztwa funkcjonariuszom udało się odzyskać aż 52 pojazdy o łącznej wartości blisko 7 milionów złotych. 

W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.

Sprawą zajmuje się podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej. 

Źródło: RMF FM
Tagi: policja CBŚP gang złodziei

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