Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy ustalili, że grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Ich łupem padały głównie samochody marki Peugeot, modele 2008, 3008 i 5008 wyprodukowane po 2019 roku.
Wartość rynkowa każdego z pojazdów wynosiła od 80 do nawet 250 tysięcy złotych.
Fałszywe dokumenty i zmienione numery VIN
Po kradzieży samochody trafiały do Czech, gdzie przerabiano numery VIN oraz przygotowywano nowe, fałszywe dokumenty.
Tak „odświeżone” pojazdy były następnie przewożone do Polski i sprzedawane jako pochodzące z legalnego źródła.
Policja odzyskała auta warte miliony
W trakcie śledztwa funkcjonariuszom udało się odzyskać aż 52 pojazdy o łącznej wartości blisko 7 milionów złotych.
W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
Sprawą zajmuje się podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej.