RMF24

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w kradzieżach samochodów w Belgii i Francji. Złodzieje legalizowali pojazdy w Czechach, a następnie sprzedawali je w Polsce jako auta z legalnego źródła. Podkarpacki wydział prokuratury krajowej przygotował już akt oskarżenia w tej sprawie.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy ustalili, że grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Ich łupem padały głównie samochody marki Peugeot, modele 2008, 3008 i 5008 wyprodukowane po 2019 roku.

Wartość rynkowa każdego z pojazdów wynosiła od 80 do nawet 250 tysięcy złotych.

Fałszywe dokumenty i zmienione numery VIN

Po kradzieży samochody trafiały do Czech, gdzie przerabiano numery VIN oraz przygotowywano nowe, fałszywe dokumenty.

Tak „odświeżone” pojazdy były następnie przewożone do Polski i sprzedawane jako pochodzące z legalnego źródła.

Policja odzyskała auta warte miliony

W trakcie śledztwa funkcjonariuszom udało się odzyskać aż 52 pojazdy o łącznej wartości blisko 7 milionów złotych.

W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.

Sprawą zajmuje się podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej.