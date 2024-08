Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o rozszerzeniu składu orzekającego ws. zażalenia na postanowienie sądu rejonowego, który nie zgodził się tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego. W składzie orzekającym będzie troje sędziów, termin posiedzenia wyznaczony będzie po 23 września.

Marcin Romanowski / Paweł Supernak / PAP

Początkowo skład orzekający miał być jednoosobowy, sędzią sprawozdawcą miał być Przemysław Dziwański. Prokuratura wystąpiła jednak o jego wyłączenie, powołując się m.in. na przepis Kodeksu postępowania karnego dotyczący wyłączenia sędziego w razie okoliczności uzasadniających "wątpliwość co do bezstronności sędziego orzekającego w konkretnej sprawie". Warszawski SO nie uwzględnił tego wniosku.

W czwartek poinfnormowano, że skład orzekający zostanie poszerzony. "Z uwagi na obszerność materiału dowodowego, jego złożoność, wagę oraz charakter stawianych podejrzanemu zarzutów, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów zawodowych" - głosi komunikat SO w Warszawie.

Poinformowano, że drodze losowania systemem SLPS do składu sędziowskiego dołączyła sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko oraz sędzia Aleksandra Rusin -Batko. Razem z nimi orzekać będzie Przemysław Dziwański.

Termin posiedzenia ws zażalenia prokuratury na decyzję sądu rejonowego o odmowie zgody na tymczasowe aresztowanie Romanowskiego zostanie wyznaczony po 23 września br.