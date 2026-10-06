Renta alkoholowa 2026: Ile wynosi świadczenie i kto może na nie liczyć?

RMF24

Choć w ustawach nie znajdziemy pojęcia „renta alkoholowa”, to w potocznym języku funkcjonuje ono od lat. Tak nazywa się świadczenie przyznawane osobom, które utraciły zdolność do pracy w wyniku uszczerbku na zdrowiu – także wtedy, gdy przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Warto jednak podkreślić: nie jest to osobny rodzaj renty, a jedynie potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto może otrzymać rentę alkoholową?

Aby otrzymać to świadczenie, nie wystarczy sama choroba alkoholowa. Kluczowe są konkretne warunki, które należy spełnić. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest:

- Posiadanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,

- Spełnienie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, który zależy od wieku, w którym pojawiła się niezdolność do pracy,

- Udowodnienie, że niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych w przepisach.

W praktyce oznacza to, że renta przysługuje osobom, które w wyniku choroby – niezależnie od jej przyczyny – nie są w stanie wykonywać pracy zarobkowej, a ich sytuacja zdrowotna została potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS.

Co ważne, osoba ubiegająca się o rentę nie może mieć ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do najczęstszych schorzeń, które mogą skutkować przyznaniem renty alkoholowej, należą marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, zespół Otella (psychoza alkoholowa) oraz inne przewlekłe choroby narządów wewnętrznych spowodowane długotrwałym nadużywaniem alkoholu.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy, który zostanie stwierdzony w orzeczeniu lekarskim. Od 1 marca 2026 roku obowiązują następujące minimalne kwoty:

- 1 978,49 zł brutto miesięcznie – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,

- 1 483,87 zł brutto miesięcznie – w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Dla porównania, w 2025 roku minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosiła 1 878,91 zł brutto, co oznacza wzrost świadczeń w nowym roku.

Coraz mniej osób pobiera rentę alkoholową

Mimo rosnącej liczby przypadków chorób alkoholowych, liczba osób pobierających rentę z tego tytułu systematycznie się zmniejsza.

W 2019 roku świadczenie to otrzymywało 4,3 tysiąca osób, natomiast w 2022 roku już tylko 3 tysiące.

Eksperci wskazują, że spadek ten wynika głównie z zaostrzenia kryteriów przyznawania renty oraz coraz bardziej restrykcyjnych wymagań formalnych.