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Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach obiecuje od dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Od początku lipca jedną e-receptę można zrealizować w kilku aptekach. Ruszył nowy program, w ramach którego e-receptę można realizować w różnych aptekach, jeśli placówka udostępniła nową usługę. W całym kraju zgłosiło się do niego prawie 6,5 tysiąca aptek, czyli nieco ponad połowa wszystkich takich punktów w kraju.

Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki. Ministerstwo Zdrowia podkreśla w komunikacie, że pacjenci zyskają teraz „swobodę wyboru apteki przy kolejnej porcji leków. Jeśli więc jesteś np. na wakacjach, możesz wykupić receptę tam, gdzie spędzasz urlop. Podobnie w sytuacji, jeśli apteka zostanie zamknięta lub jest nieczynna” - podkreśla resort.

Zmiany oznaczają w praktyce, że „otwarcie” recepty w danej aptece nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej placówki, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudnodostępnych lub drogich.

Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. Deklaracje od tych placówek przyjmuje centrum e-zdrowia.

Od dzisiaj działa też specjalna mapa, na której można sprawdzić, w których aptekach można skorzystać z nowego programu.

Lista aptek, które zgłosiły się do programu.

Pierwotnie termin wdrożenia nowego mechanizmu był ustalony na 18 czerwca, ale przesunięto go po konsultacjach ze środowiskiem aptecznym.