Nowy alert RCB został wydany ok. 15:00. Dotyczy nocy z soboty na niedzielę i województwa opolskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego (powiat kępiński). Przed nami bardzo trudna noc - ostrzega RCB. Specjaliści spoglądają na to, co dzieje się w Czechach. Piotr Błaszczyk z RCB przekonuje jednak, że nic nie wskazuje na to, by powtórzyła się sytuacja z 1997 roku, gdy południową Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia. Najważniejsze informacje o sytuacji powodziowej znajdziecie w naszej relacji, informacje w niej aktualizowane są na bieżąco.

Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej układają worki z piaskiem na terenie zagrożonym powodzią w Ostrowie Wielkopolskim

16:02

Według szacunków opolskiego ratusza poziom Odry w stolicy regionu może podnieść się maksymalnie do 6 metrów w poniedziałek rano. Dla porównania w 2010 roku poziom Odry wzrósł do 8 metrów.

"Wysokość maksymalną fali obniży zbiornik retencyjny w Raciborzu. Jednocześnie dziś w nocy dotrze do Opola podwyższona fala, co będzie wynikiem spływu wód opadowych z Osobłogi. Do niedzieli rano osiągnie ok. 5 m. Fala powodziowa zatem wypłaszczy się i wydłuży na kilka dni. Możliwe jest, że wypełniać będzie się polder Żelazna. Opady deszczu z ostatniej doby były niższe od prognozowanych, niemniej może się to zmienić w kolejnych dniach. Podobnie jak przewidywane wysokości fali Odry" - zastrzegł opolski ratusz.

15:54

Policja zamknęła przejazd na trzech mostach na granicy polsko-czeskiej. Chodzi o mosty w miejscowościach: Boboluszki, Branice oraz Dzierżkowice. Będą zamknięte dopóki poziom wody nie opadnie.

15:44

Zanotowano już ponad 1600 strażackich interwencji. W walkę z wielką wodą zaangażowanych jest ponad 2200 wozów strażackich. W Państwowej Straży Pożarnej powołano specjalny sztab, który na bieżąco analizuje sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w kraju.

15:30

Niepokojące informacje napływają z Czech. Mogą one mieć wpływ na to, co dzieje się na południu Polski. Władze w Pradze ostrzegają przed powodzią stulecia. W terenach górskich do jutra może spaść w sumie nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy.

Mimo to Piotr Błaszczyk z RCB przekonuje, że nic nie wskazuje na to, by powtórzyła się sytuacja z 1997 roku, gdy południową Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia, a pod wodą znalazło się wiele miast, m.in. Wrocław, Opole, Kłodzko czy Racibórz. Mamy czujniki, zbiornicy retencyjne są w lepszym stanie, suma opadów jest niższa niż ta w 1997 roku - oświadczył.

15:24

Na Śląsku strażacy odebrali już prawie 1000 zgłoszeń. Najwięcej dotyczy okolic Pszczyny, Cieszyna i Wodzisławia Śląskiego. Strażacy przede wszystkim wypompowują wodę z zalanych piwnic, podwórek czy dróg lokalnych. Tam gdzie to niezbędne, tak jest m.in. w okolicach Raciborza, układane są także worki z piaskiem.

15:19

Władze Czech ostrzegają przed powodzią stulecia. Marszałek województwa morawsko-śląskiego wprowadził stan zagrożenia. Najbardziej intensywne opady dotyczą okolic Jesioników, Karniowa i Opawy. To tam władze obawiają się nadejścia potężnej powodzi. Z kolei w terenach górskich do jutra może spaść w sumie nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy. Stan zagrożenia oznacza między innymi zakaz poruszania się po wyznaczonych obszarach. Pozwala także na wezwanie do pomocy wojska.

15:16

Mieszkańcy Głuchołaz obawiają się o most nad rzeką Białą Głuchołaską. Stara przeprawa w ciągu dk 40 jest w remoncie. W związku z ulewami i wezbraniem wody w rzece tymczasowy most został wyłączony z ruchu.