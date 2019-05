Duża akcja policjantów na Śląsku. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 15 osób, a kolejne 2 doprowadziły z aresztu i więzienia rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą pseudokibiców. W akcji wzięło udział 400 policjantów.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W ramach prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Grupa mogła działać na przestrzeni kilku ostatnich lat, głównie na terenie województwa śląskiego.

Według funkcjonariuszy członkowie grupy przemycali i brali udział w obrocie hurtowymi ilościami narkotyków, tworząc wielopoziomową sieć odbiorców. Z zebranych dowodów wynika, że mogli wprowadzić do obrotu co najmniej kilkaset kilogramów różnych narkotyków, w tym m.in. amfetaminę, marihuanę, kokainę, a także tabletki ecstasy, o łącznej wartości kilku milionów złotych.

Członkowie grupy poszerzali strefę wpływów na czarnym rynku narkotykowym, zastraszając "konkurencję" przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń, siekiery, maczety, kije bejsbolowe, kastety. Podejrzani są także o zastraszanie innych osób poprzez groźby uprowadzenia, pobicia, podpalenia samochodów czy wymuszenia rozbójnicze. W Bydgoszczy doszło też do postrzelenia mężczyzny, w którym mogli brać udział członkowie grupy.

Znaleziono narkotyki o wartości ponad miliona złotych

Akcja policji rozpoczęła się we wtorek. Wtedy to, w Zabrzu bardzo wczesnym rankiem policjanci zatrzymali pierwsze 2 osoby. Następnie po 6:00 rano rozpoczęły się "szturmy" do mieszkań kolejnych podejrzanych, gdzie zatrzymano 13 osób.

Z aresztu śledczego doprowadzono do prokuratury 2 osoby, w tym Arkadiusza L. ps. "Mały", który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Policjanci zatrzymali m.in. osoby o pseudonimach: "Kecher", Małolat", "Lazania", "Mara" czy "Nowy".

W trakcie akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 4 kg kokainy oraz marihuanę i amfetaminę, o czarnorynkowej wartości około 1,2 mln zł, przedmioty przypominające broń, siekiery i noże. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie blisko 175 tys. zł oraz pojazdy o wartości około 125 tys. zł.

16 osób trafiło do aresztu

Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono im łącznie 80 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani podejrzani są również o bójki z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, pobicia, groźby, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, niszczenie mienia, a także pozbawienie wolności i usiłowanie uprowadzenia osoby. Decyzją sądu 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W sprawie występowało już wcześniej 33 podejrzanych, a ostatnie działania doprowadziły do przedstawienia zarzutów kolejnym 17 osobom. Podejrzanym łącznie przedstawiono 382 zarzuty. Są to osoby w większości powiązane z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów piłkarskich. W trakcie śledztwa łącznie zabezpieczono blisko 50 kg narkotyków, w postaci amfetaminy, marihuany, kokainy oraz 2 tysiące sztuk tabletek ecstasy, o czarnorynkowej wartości 2,3 miliona złotych.