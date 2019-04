Początek maja zapowiada się zimny i deszczowy. W całym kraju będzie dosyć pochmurno i wietrznie. Zobacz prognozę pogody na najbliższe dni.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W poniedziałek na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny, przez południowe Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską, południe Ziemi Łódzkiej, po Górny Śląsk i północną Małopolskę, gdzie opady deszczu okresami będą o natężeniu umiarkowanym i ich wysokość wyniesie do 20 mm, lokalnie 30 mm.

Temperatura maksymalna od ok. 13-14 st. na południu i w strefie nadmorskiej, do 17-22 st. na przeważającym obszarze. Wiatr na południu na ogół słaby, zachodni, na pozostałym obszarze umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny i porywisty, z kierunków północnych.

Prognoza pogody na poniedziałek / INTERIA.PL

We wtorek na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnienia i miejscami przelotne opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia przewidywana wysokość opadów do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna przeważnie od 14 st. do 20 st., na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ok. 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

Początek maja niestety nie przyniesie zmiany aury. Będzie pochmurnie i deszczowo. Dodatkowo, po weekendzie nastąpi spadek temperatury. Miejscami będzie zaledwie 11 st.