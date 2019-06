Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zadeklarowała pomoc finansową dla kościoła św. Piotra i Pawła, który w niedzielę ucierpiał w pożarze. Ogień zniszczył dach nad zakrystią zabytkowej budowli.

Jak podano w rozesłanym mediom komunikacie, "na razie nie jest znana kwota, jaką miasto przekaże na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych". "Wysokość pomocy poznamy po oszacowaniu strat i po podjęciu decyzji o zakresie prac remontowych. Od poniedziałku specjaliści rozpoczną pracę nad oszacowaniem strat oraz stwierdzeniem przyczyn pojawienia się ognia" - podało biuro prasowe gdańskiego magistratu.



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gdańskiego magistratu dostarczył na miejsce zdarzenia specjalne plandeki, które posłużą do tymczasowego zabezpieczenia (np. przed deszczem) spalonego fragmentu dachu. "Strażacy wypompowali z wnętrza budynku nagromadzaną w trakcie akcji gaśniczej wodę" - czytamy w komunikacie.

Dulkiewicz o pożarze kościoła: Straty nie są ogromne TVN24/x-news

Straż pożarna została poinformowana o pożarze w świątyni tuż po godzinie 6 rano w niedzielę. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 28 zastępów - około stu strażaków. Pożar został szybko zlokalizowany i opanowany. Niemal doszczętnie spłonął liczący około 200 metrów kwadratowych powierzchni dach nad kościelną zakrystią. Strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na dwie - położone wyżej, partie głównych dachów świątyni.



Równolegle z akcją gaśniczą strażacy wynosili z zakrystii i sąsiednich pomieszczeń cenniejsze elementy wyposażenia, w tym obrazy i rzeźby. Żaden z tych przedmiotów nie ucierpiał ani od ognia, ani od wody użytej w czasie akcji gaśniczej. Zostały one przeniesione do nawy głównej świątyni. Większe elementy wyposażenia, niemożliwe do przeniesienia, zostały zabezpieczone folią.





Kościół św. Piotra i Pawła zlokalizowany jest na terenie Starego Przedmieścia. Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po licznych zniszczeniach, w tym pożarach, do których doszło m.in. w 1424 r., 1521 r. i 1580 r. Także w czasie działań wojennych w 1945 r. świątynię zniszczył pożar. Stopniowo była ona odbudowywana.



Gospodarze kościoła wśród najcenniejszego wyposażenia świątyni wymieniają m.in. gotycką chrzcielnicę z XV wieku, Kaplicę Uphagenów z zachowanym epitafium w formie antycznej oraz rokokową drewnianą obudową, kolekcję żyrandoli z XVII wieku, barokowy ołtarz główny, stalle renesansowa z XVII w.