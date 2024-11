Obniżenie kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do policji przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia resortu spraw wewnętrznych i administracji. To odpowiedź na potężną dziurę kadrową w tej największej służbie mundurowej i brak kandydatów do służby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji robi co może, by załatać największą od ponad dekady dziurę kadrową w policji. Tym razem resort wpadł na pomysł, by obniżyć kryteria sprawności fizycznej dla kandydatów na policjantów.

Niższe kryteria sprawności fizycznej dla przyszłych policjantów

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, który zapoznał się z nowym projektem rozporządzenia, test zdolności fizycznych dla kandydatów przewidywać ma teraz cztery, a nie tak jak wcześniej osiem prób sprawnościowych.

To rzut piłką lekarską, tak zwane brzuszki, bieg ze zmianą kierunku i z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund.

Kandydat zaliczy testy, jeśli uzyska 32 na 60 punktów. Teraz to 43 punkty.

Wprowadzone zostają też próbne testy, a także możliwość ponownego zaliczania konkurencji - liczyć się będzie wyższy wynik.

Zaświadczenia lekarskie przed testami zastąpić mają oświadczenia kandydatów.

Jakie jest uzasadnienie tych decyzji?

Autorzy nowego rozporządzenia wskazują na pogarszającą się od lat kondycję fizyczną Polaków.

Proces ten - jak napisano - znaczenie przyśpieszył w czasie pandemii koronawirusa.

Zwrócono też uwagę na fakt, że dotychczasowe warunki testów obowiązują od 2007 roku. Gdy kandydatów było kilkanaścioro na jedno miejsce, mogliśmy śrubować wymagania, teraz jest inaczej - usłyszał reporter RMF FM w MSWiA.

Jak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu resortu: "(...) Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji ma na celu pozyskanie jak największej liczby kandydatów do służby w policji oraz uzupełnienie wakatu, poprawę dynamiki, organizacji i przebiegu prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata, a także związane jest z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (...)"