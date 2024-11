Komenda Główna Policji zamówiła 50 milionów sztuk nabojów pistoletowych Parabellum - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jakie jest uzasadnienie tak dużego zamówienia?

Policjanci podczas ćwiczeń na strzelnicy / Shutterstock

Ile nabojów pistoletowych zużywają rocznie policjanci?

Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. Wysokość zamówienia, jak tłumaczy KGP, wynika z oszacowania potrzeb całej policji.

Podliczono zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne jednostki. Dodatkowo wzięto pod uwagę także wzrost liczby etatów.

Kolejna sprawa to uzupełnienie rezerw magazynowych. "Chodzi o to, by zabezpieczyć niezakłóconą i prawidłową realizację zadań stawianych przez funkcjonariuszami" - usłyszał reporter RMF FM w Komendzie Głównej Policji.

Z danych dotyczących amunicji, które przekazują corocznie jednostki, wynika, że w 2023 roku policjanci zużyli 20,5 miliona sztuk nabojów pistoletowych. W tym roku jest to nieznacznie więcej, bo 21 milionów 700 tysięcy.

Obowiązkowe szkolenia dla policjantów

Jak podkreśla KGP, "wszyscy funkcjonariusze Policji mają obowiązek przystąpienia do co najmniej 2 strzelań z broni palnej krótkiej w I, II i III kwartale danego roku".

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich strzelań jest warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu. Polega on m.in. na sprawdzeniu umiejętności rozkładania i składania broni palnej oraz sposobu usuwania zacięć. W ramach sprawdzianu trzeba również zaliczyć strzelanie.

"Ponadto policjanci realizują strzelania z broni palnej innej niż broń palna krótka (pistolet maszynowy, karabinek automatyczny, strzelba kal. 12). Przystępują do nich funkcjonariusze wyznaczeni, ze względu na charakter wykonywanych zadań, przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji. W przypadku strzelań z broni palnej długiej, policjanci wykonują co najmniej 2 strzelania w każdym półroczu danego roku. Przystępują również w II półroczu do sprawdzianu na zasadach jak w przypadku broni palnej krótkiej" - informuje Komenda Główna Policji.

KGP podkreśla, że policjanci "ustawowo zobowiązani są do uzupełniania, utrzymywania i utrwalania swoich umiejętności strzeleckich, między innymi poprzez proces samokształcenia, korzystanie z wykwalifikowanej kadry, infrastruktury strzelnic oraz zapewnianej na szkolenia amunicji".

Przepisy określają tyko minimalną liczbę i "nie ograniczają możliwości zintensyfikowania tego procesu".