Główny Urząd Statyczny podał najnowsze dane dotyczące zarobków Polaków. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale tego roku wynosiło 8161,62 zł. To ponad 13-procentowy wzrost w stosunku do płac w ubiegłym roku.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Średnia krajowa, inaczej przeciętne wynagrodzenie, to średnia płaca, która obliczana jest dla danego kraju. Sumę wynagrodzeń brutto dzieli się przez liczbę pracowników (z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim).

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2024 r. wyniosło 8161,62 zł. W porównaniu do III kwartału poprzedniego roku to wzrost o 13,4 proc. W stosunku do II kwartału tego roku notujemy wzrost o 1,5 proc.

Należy pamiętać, że średnia krajowa to nie mediana wynagrodzeń. Mediana to wartość dzieląca wszystkie dane na pół, inaczej "wartość środkowa". Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń są trudniejsze do uzyskania. GUS dopiero tydzień temu podał medianę wynagrodzeń w gospodarce narodowej w maju. Wyniosła ona 6480,52 zł i była była niższa o 19,0 proc. od ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

W maju 2024 r. 10 proc. najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4242 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 12 500 zł (decyl dziewiąty).

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosła 6500 zł.