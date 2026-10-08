Polska policja kupuje rekordowy arsenał. Skąd tak duże liczby?

RMF24

Policja się zbroi. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, formacja ogłosiła przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowej wielkości zamówienie w jej historii.

Komenda Główna Policji podaje kilka argumentów tak dużych zakupów.

Po pierwsze, liczbę 70 mln sztuk amunicji natowskiego kalibru 5.56 określono jako maksymalną.

Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów.

Jednak podstawą sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich. Najwięcej wystrzeliwują świeżo przyjęci funkcjonariusze. A jak podkreśla szefostwo policji, w tym ostatnim czasie do służby trafiło około 20 tysięcy mundurowych.

Normalnie co roku cała formacja zużywa do 20 mln sztuk amunicji.

Ostatni duży zakup - 50 mln sztuk amunicji Parabellum 9 milimetrów, miał miejsce w zeszłym roku. Wartość tego zamówienia to blisko 70 milionów złotych.