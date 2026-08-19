Politycy tracą wiarygodność w social mediach? CBOS opublikował wyniki badań

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63 procent Polek i Polaków korzysta z mediów społecznościowych - wynika z opublikowanego w środę badania CBOS. Okazuje się także, że ta część społeczeństwa ma najmniejsze zaufanie do treści udostępnianych na profilach polityków i partii politycznych, a największe do tych, które są publikowane przez znanych dziennikarzy oraz publicystów.

W badaniu zrealizowanym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), korzystanie z mediów społecznościowych zadeklarowało 63 proc. badanych Polek i Polaków.

Ilu z nas korzysta z social mediów? CBOS opublikował wyniki badań

Wśród najmłodszych badanych (18–24 lata) odsetek ten wynosi aż 97 procent, a wśród najstarszych (65 lat i więcej) – 30 proc. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat z mediów społecznościowych korzysta 89 proc. osób, a wśród tych w wieku od 35 do 44 lat – 83 proc.

Platformą, z której korzysta najwięcej respondentów (87 proc.), jest Facebook (wraz z Messengerem). Na kolejnych miejscach znalazły się: YouTube (71 proc.), Instagram (44 proc.), TikTok (31 proc.), Spotify (25 proc.), X (15 proc.), LinkedIn (12 proc.), Pinterest (10 proc.), Snapchat (8 proc.) i Twitch (3 proc.). Korzystanie z innych platform niż te wymienione zadeklarowało 4 proc. ankietowanych.

CBOS zwrócił jednak uwagę, że wybór poszczególnych serwisów społecznościowych zależy m.in. od wieku respondentów. Użytkownicy mediów społecznościowych w wieku ponad 65 lat najczęściej korzystają z Facebooka (75 proc.) i YouTube'a (59 proc.). Z Instagrama i TikToka, korzysta 17 proc. osób z tej grupy. Z pozostałych platform - mniej niż jeden na dziesięciu. CBOS zwrócił uwagę, że najmłodsi respondenci częściej od ogółu korzystają z niemal wszystkich platform.

CBOS zapytał również ankietowanych, jak często pozyskują informacje na temat bieżących wydarzeń z mediów społecznościowych. 41 proc. badanych zadeklarowało, że robi to czasami, 36 proc. często, 17 proc. rzadko, a 6 proc. nigdy. Wśród osób, którym zdarza się pozyskiwać takie informacje z mediów społecznościowych, po 26 proc. zadeklarowało, że zazwyczaj czyta nagłówki oraz krótkie posty, a także ogląda krótkie materiały wideo. 24 proc. klika w linki i przechodzi do artykułów na stronach zewnętrznych, a 12 proc. ogląda dłuższe analizy wideo.

Social media jako źródło informacji? Oto wyniki badania CBOS

Z badania wynika też, że 14 proc. pytanych nie ufa żadnym informacjom pochodzącym z mediów społecznościowych. Największym zaufaniem cieszą się profile znanych dziennikarzy i publicystów (ufa im 39 proc.), profile ekspertów z różnych dziedzin (34 proc.) i profile tradycyjnych mediów (30 proc.). Twórcom internetowym, influencerom i twórcom podcastów ufa 13 proc., profilom znajomych 9 proc., a najmniejsze zaufanie respondenci mają do profilów polityków i partii politycznych - 7 proc.

Pracownia zapytała również respondentów, czy zdarza im się udostępniać w mediach społecznościowych informacje z życia prywatnego. Większość z nich (61 proc.) nie robi tego, a jedna trzecia (34 proc.) robi to rzadziej niż kilka razy w miesiącu. 5 proc. ankietowanych publikuje takie treści kilka razy w miesiącu, a 0,2 proc. codziennie lub prawie codziennie.

Z badania wynika, że większość użytkowników mediów społecznościowych (53 proc.) nie obserwuje na stałe nikogo poza osobami znajomymi. Według CBOS, badani śledzący profile nieznanych sobie osób (47 proc.) to przede wszystkim respondenci z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (54 proc.) oraz z wykształceniem wyższym (60 proc.) i osoby w wieku od 18 do 24 lat (81 proc.) oraz od 25 do 34 lat (64 proc.).

„Jednak, co ciekawe, w grupie użytkowników w wieku senioralnym odsetek obserwujących kogoś na stałe jest znacząco wyższy niż wśród tych w wieku od 55 do 64 lat (odpowiednio 20 proc. i 14 proc.)” - wskazali autorzy badania. Najczęściej obserwowanymi takimi osobami są te ze sfery: rozrywki (80 proc.), kultury i mediów (77 proc.), nauki (68 proc.), sportu (63 proc.), polityki (42 proc.) i gospodarki (32 proc.).

CBOS wskazał również, że ponad połowie ankietowanych (54 proc.) zdarzyło się odczuwać negatywne skutki nadmiernego użytkowania mediów społecznościowych. 33 proc. badanych przynajmniej raz świadomie ograniczało lub czasowo rezygnowało z korzystania z nich. 9 proc. robi to regularnie. Badanie zrealizowano w dniach 11-21 czerwca 2026 r. na próbie 991 osób (w tym: 66,4 proc. metodą CAPI, 16,3 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).