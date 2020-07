Odnotowano znaczny spadek liczby wypadków na drogach, liczby ofiar śmiertelnych, a także osób rannych w pierwszym tygodniu wakacji w porównaniu z zeszłym rokiem - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Co ciekawe, ten spadek nie wynika z mniejszego natężenia ruchu na drogach, które odnotowywano po wprowadzeniu obostrzeń w ramach walki z koronawirusem.

Zdj. ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Policja nie chce interpretować danych za tak krótki okres. Reporter RMF FM usłyszał jednak, że być może wzrasta powoli świadomość kierowców.



Trudno wyjaśnić te statystyki, gdy okazuje się, że natężenie ruchu na drogach w pierwszy tygodniu wakacji było wyższe niż przed rokiem, ofiar śmiertelnych było o blisko 30 proc. mniej, a rannych - o ponad 22 proc. mniej. Samych wypadków było o 20 proc. mniej niż w pierwszym tygodniu wakacji w 2019 r.



Mimo tych statystyk, policja wciąż apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach. Przypomina, by przed wakacyjnymi wyjazdami sprawdzić stan techniczny samochodu, a w czasie podróży stosować się do obowiązujących przepisów, ograniczeń prędkości itp. Kolejna ważna kwestia to dostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych i obowiązkowe przerwy w czasie długich podróży.