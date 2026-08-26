Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od czerwca utonęło ponad 140 osób

RMF24

Policja apeluje o ostrożność nad wodą, przypominając o zachowaniu rozwagi. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca to już 147.

Policja ostrzega: Woda to żywioł

„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - zaznaczono na platformie X policji.

MSWiA a także służby niezmiennie - nie tylko w okresie wakacyjnym - apelują o rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości w czasie wypoczynku nad wodą. Do kąpieli wybierać trzeba zawsze miejsca bezpieczne, wchodzić powoli i nigdy po alkoholu. Nie wolno skakać do wody, gdy nie znamy jej głębokości i nie wiemy, co się w niej znajduje. Nie wolno również lekceważyć tablic informacyjnych o stanie wody i kąpieliska.

Podkreślono także, że dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych.

Widząc tonącego należy wezwać pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112, ocenić sytuację i wybrać najbezpieczniejszą metodę działania. Należy rzucić tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij. Jeśli potrafimy, możemy iść lub płynąć na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie. Do tonącego najlepiej podpłynąć od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć nasze ruchy.

Zalecenia ratowników: Wykonaj 30 mocnych uciśnięć

Gdy poszkodowany jest już wyciągnięty na brzeg należy położyć go na twardym podłożu na wznak i sprawdzić, czy jest przytomny – tj. reaguje na głos, ból. Jeżeli nie reaguje, trzeba udrożnić drogi oddechowe, a następnie sprawdzić, czy oddycha. Jeżeli poszkodowany nie oddycha należy zrobić 5 wdechów przez maseczkę lub inne zabezpieczenie, a potem rozpocząć uciskanie klatki piersiowej.

„Wykonaj 30 mocnych uciśnięć – połóż splecione obie dłonie na środku klatki piersiowej i uciskaj nadgarstkami na głębokość 5-6 cm. Wykonaj 2 wdechy i powtórz 30 uciśnięć klatki piersiowej” – zalecają ratownicy. Czynności należy kontynuować do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.