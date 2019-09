Miłośnicy najpiękniejszych koni na świecie w ten weekend spotykają się w Michałowicach koło Krakowa. Okazją jest czwarty Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich.

/ Józef Polewka, RMF FM

O pięknie koni czystej krwi trudno dyskutować, ale nie znajdziecie lepszego miejsca niż Michałowice na to, by swoją ocenię porównać z opiniami profesjonalnych sędziów, którzy oceniają typ, urodę, poprawność budowy i prawidłowość ruchu konia. Gospodarzem imprezy jest Klub Jazdy Konnej "Szary". Położony zaledwie 30 minut jazdy od centrum historycznej stolicy Polski klub jest idealnym miejscem do rozgrywania takiej imprezy niezależnie od pogody. Tak bawiliśmy rok temu podczas Trzeciego Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich:

Program imprezy:

Piątek, 6 września 2019

Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich:

09:00 Klasa A - Ujeżdżenie - finały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy i Seniorzy

15:00 Klasa D - Classic Pleasure

16:00 Klasa E - Native Costume

17:00 Klasa H - Hunter Pleasure

18:00 Klasa F - Polski Strój Historyczny - finały: konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy i Seniorzy

Sobota, 7 września 2019

Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich

10:00 Klasa B - Skoki - półfinały : konkursy otwarte międzynarodowe/Puchar Polski w kategoriach Juniorzy i Seniorzy

IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich

11:00 ceremonia otwarcia

11:10 Klasa W - wałachy

11:40 Klasa I - ogierki roczne (A i B)

12:10 Klasa II - ogierki dwuletnie

12:40 Klasa III - ogierki trzyletnie

14:00 Klasa IV - klaczki roczne (A i B)

15:00 Klasa V - klaczki dwuletnie

15:30 Klasa VI - klaczki trzyletnie

16:00 Klasa Z - źrebięta, urodzone w 2019 roku, powyżej 1 miesiąca życia

Niedziela, 8 września 2019

IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich

11:10 Klasa VII - klacze 4-6 letnie

11:40 Klasa VIII - klacze 7-letnie i starsze

12:00 Klasa IX - ogiery 4-6 letnie

12:30 Klasa X - ogiery 7-letnie i starsze

14:30 Czempionat ogierów rocznych

15:00 Czempionat klaczy rocznych

15:30 Czempionat ogierów młodszych

16:00 Czempionat klaczy młodszych

16:30 Czempionat klaczy starszych

17:00 Czempionat ogierów starszych

17:30 Klasa C - amatorzy prezenterzy

Zobaczcie, jak impreza wyglądała w tamtym roku!



*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przebieg imprezy będzie można śledzić w bezpośredniej relacji, zrealizowanej przez redakcję Świata Koni.