Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z pobiciem taksówkarza w Krośnie. Powodem ataku był fakt, że mężczyzna nie chciał przewieźć dużego psa.

Jak podaje policja, do ataku doszło w sobotę ok. godz. 20 na ul. Ordynackiej w Krośnie. Klienci chcieli, by razem z nimi taksówką przewieziony został duży pies - kierowca się na to nie zgodził.

41-letni taksówkarz został zaatakowany przez agresywnego mężczyznę i towarzyszącą mu kobietę. "Uderzali go pięściami i kopali po całym ciele. Dołączył do nich jeszcze inny mężczyzna, który również zadawał uderzenia leżącemu na ziemi kierowcy" - relacjonuje podkarpacka policja w komunikacie. Pobity taksówkarz trafił do szpitala.

Niedługo po ataku policja zartrzymała trójkę napastników - 55-latka, 27-latka i 29-latkę. Wszyscy są mieszkańcami Krosna. Przed atakiem wspólnie pili alkohol. Teraz grozi im do 3 lat więzienia.