Litwa zmaga się z plagą przemytniczych białoruskich dronów i balonów. Straż graniczna naszych sąsiadów obliczyła, że w pierwszym półroczu do nielegalnego przerzutu papierosów przez granicę transport powietrzny wykorzystano 107 razy. To prawie tyle, co przez cały zeszły rok, gdy takich przemytów było 115.