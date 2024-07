Dzisiaj zamawiamy 300 nowoczesnych wagonów z opcją zamówienia dodatkowo 150. To jest kontrakt największy, jeżeli chodzi o liczbę zamawianych wagonów jednorazowo, a także największy, jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. Dzisiejszy kontrakt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony pasażerów - powiedział podczas uroczystości podpisania kontraktu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Przewoźnik poinformował w serwisie X, że zamówiono wagony z przedziałami i bez przedziałów. Umowa obejmuje też wagony restauracyjne, kuszetki, wagony sypialne i do przewozu rowerów. Będą nawet przedziały do zabaw dla dzieci. Wyposażenie to m.in. klimatyzacja, bezprzewodowy internet, indywidualne oświetlenie i ładowarki indukcyjne.

Nowe wagony będą mogły rozpędzić się do 200 km/h i będą homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Pierwsze nowe wagony mają wyjechać na tory za dwa lata.

68 mln pasażerów w 2023 r.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, a Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Oferuje także podróże zagraniczne. W 2023 r. przewoźnik przewiózł ponad 68 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Rok wcześniej było to prawie 60 mln pasażerów.

W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.