Punkt paszportowy został dziś otwarty na lotnisku w Pyrzowicach. Podróżni, który mają nieważny dokument lub go zgubili, mogą w kilkanaście minut wyrobić nowy.

Punkt paszportowy w Pyrzowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach został otwarty punkt paszportowy. Mogą z niego skorzystać pasażerowie, którzy np. zgubili lub zapomnieli ważnego dokumentu tożsamości - paszportu lub dowodu osobistego - albo posiadany przez nich dokument stracił ważność.



Osoby, które chcą wyrobić paszport tymczasowy, muszą okazać ważny bilet lotniczy, a także posiadać nadany numer PESEL. Na miejscu wykonywane są także zdjęcia niezbędne do wyrobienia dokumentu - poinformował wojewoda Marek Wójcik.



Cała procedura powinna zająć około 15-20 minut. Za wyrobienie dokumentu trzeba zapłacić 30 zł. Płatności są możliwe wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.

Kilkadziesiąt osób dziennie

Ze statystyk wynika, że rocznie tysiąc osób ma potrzebę skorzystania z takiej usługi. To kilkadziesiąt osób dziennie, które potrzebują paszportu tymczasowego. Takie punkty mają za zadanie uratowanie wymarzonej podróży - nie tylko wakacyjne, ale i służbowe - mówił Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Punkt otwarto na drugim piętrze Terminalu B. Ma być czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.





Punkt paszportowy działa zaledwie od kilku minut, a już ustawiła się kolejka (...) Z tego, co mi przekazano, jeszcze przed konferencją prasową wydano pierwszy paszport tymczasowy - dodaje Tomasik.

To już 3 taki punkt w Polsce



Tymczasowy paszport jest wystawiany na czas określony. Jego ważność to maksymalnie 365 dni. Należy pamiętać, że nie wszystkie kraje go uznają, np. Stany Zjednoczone, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie.



Lotnisko w Pyrzowicach jest trzecim, na którym otwarto punkt paszportowy. Wcześniej powstał on w Krakowie-Balicach oraz Gdańsku.

Jak wyrabia się paszport na lotnisku?

W celu uzyskania tymczasowego paszportu, podróżujący musi okazać ważny bilet lotniczy. Następnie, osoba, która obsługuje danego pasażera, jest zobowiązana potwierdza jego tożsamość w centralnym rejestrze dokumentów paszportowych. Wnioski są generowane i podpisywane w sposób elektroniczny.