"W niedzielę na krótko zatrzymaliśmy finał" – mówił w specjalnym oświadczeniu szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak w związku z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. "Nie wahamy się, aby zmienić nastrój, aby o tym mówić" – podkreślił.

Owsiak przypomniał również o ataku w Nicei, do którego doszło w lipcu 2016 r. Wtedy zatrzymaliśmy cały festiwal. Byliśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy na rozkręconym do maksymalnych granic radości festiwalu, pokazali rzecz niezwykłą - 120 tysięcy ludzi uniosło kartki nad swoimi głowami w kolorach: czerwonym, białym i niebieskim, a my odegraliśmy hymn Francji - przypomniał Owsiak.

Jak mówił, w niedzielę ponownie na krótko zatrzymany został finał. Życie pisze różne scenariusze i taki napisało dzisiaj. Nie wahamy się, aby zmienić nastrój, aby o tym mówić, aby sprzeciwić się temu zdecydowanie - podkreślił szef WOŚP.



Odniósł się również do wyemitowanego w TVP Info filmiku autorstwa Barbary Pieli. Plastelinowy świat stworzony przez Telewizję Polską i przez panią Barbarę Pielę, to jest właśnie świat, który budzi tę nienawiść - mówił. Ktoś w tym świecie z plasteliny, próbuje ze mnie zrobić szubrawcę i złodzieja - dodał.



Ten plastelinowy świat prowadzi do nienawiści. Musimy się wszyscy temu przeciwstawić - powiedział.



Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przeprowadził mężczyzna, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 wtargnął na scenę.