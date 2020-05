Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami na północy Polski oraz alert przed intensywnym deszczem na południu.

Ostrzeżeniem przed przymrozkami objęto województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz północną część zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Na tym obszarze w nocy miejscami temperatura może spaść przy gruncie nawet do -3 st.

IMGW ostrzega też przed intensywnymi opadami deszczu w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz w środkowej i południowej części woj. lubelskiego. Na tych terenach - od środy wieczorem do południa w czwartek - miejscami może spaść od 25 mm do 35 mm deszczu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.