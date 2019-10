Zakończyła się akcja rozbrajania pocisku z czasów II wojny światowej, który znaleziono w piwnicy jednego z budynków w Ostrowcu Św. (Świętokrzyskie). Ewakuowani mieszkańcy wracają do domów.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak poinformowała PAP asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., sprawa zaczęła się od zatrzymania 31-letniego mieszkańca tego miasta, który miał przy sobie substancje odurzające i środki psychotropowe.

Policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam ujawnili kolejne substancje odurzające i środki psychotropowe, a w piwnicy natknęli się na niewybuch z czasów II wojny światowej - relacjonowała asp. Wrzesień.

Podjęto decyzję o ewakuacji. Na miejsce wezwano saperów z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Akcja rozbrajania pocisku trwała około pół godziny.

To był pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej kaliber 88 mm. Teraz pocisk będzie przechowany w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Będzie tam do czasu wydania decyzji przez prokuratora o skierowaniu biegłego sądowego do pobrania próbek z tego pocisku - powiedział dowódca Patrolu Rozminowania st. chor. sztab. Robert Krasowski.