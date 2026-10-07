RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Operacja polskiego lotnictwa. Rakietowy atak Rosji na Ukrainę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (06:06) Aktualizacja: Dzisiaj, 7 października (06:34)

W środę rano po kilkudziesięciu minutach od pierwszego komunikatu zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rosja atakuje Ukrainę rakietami balistycznymi, ogłoszono alarm powietrzny.

Operacja polskiego lotnictwa. Rakietowy atak Rosji na Ukrainę
Operowanie polskiego lotnictwa zostało zakończone, fot. zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Nowy komunikat DORSZ

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” - poinformowało ok. 6.30 DORSZ.

Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

„Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - podało Dowództwo.

Jak zapewniono, wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Zobacz wpis na X

Rosja atakuje Ukrainę

W nocy ze wtorku na środę w stolicy oraz większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy we wtorek wieczorem informowały, że rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim.

Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach.

„W przypadku wystrzelenia pocisków manewrujących przewiduje się, że wejdą one w przestrzeń powietrzną Ukrainy mniej więcej po godzinie 03:00 ( W Polsce 02:00)” – ostrzegały Siły Powietrzne.

Rosyjskie siły wykorzystują bombowce Tu-160 do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących Ch-101.

We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: