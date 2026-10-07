Operacja polskiego lotnictwa. Rakietowy atak Rosji na Ukrainę

Nowy komunikat DORSZ
„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” - poinformowało ok. 6.30 DORSZ.
Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
„Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - podało Dowództwo.
Jak zapewniono, wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
Rosja atakuje Ukrainę
W nocy ze wtorku na środę w stolicy oraz większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy.
Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy we wtorek wieczorem informowały, że rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim.
Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach.
„W przypadku wystrzelenia pocisków manewrujących przewiduje się, że wejdą one w przestrzeń powietrzną Ukrainy mniej więcej po godzinie 03:00 ( W Polsce 02:00)” – ostrzegały Siły Powietrzne.
Rosyjskie siły wykorzystują bombowce Tu-160 do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących Ch-101.
We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.