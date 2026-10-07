Operacja polskiego lotnictwa. Rakietowy atak Rosji na Ukrainę

RMF24

W środę rano po kilkudziesięciu minutach od pierwszego komunikatu zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rosja atakuje Ukrainę rakietami balistycznymi, ogłoszono alarm powietrzny.

Nowy komunikat DORSZ

„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” - poinformowało ok. 6.30 DORSZ.

Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

„Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - podało Dowództwo.

Jak zapewniono, wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Rosja atakuje Ukrainę

W nocy ze wtorku na środę w stolicy oraz większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy we wtorek wieczorem informowały, że rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim.

Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach.

„W przypadku wystrzelenia pocisków manewrujących przewiduje się, że wejdą one w przestrzeń powietrzną Ukrainy mniej więcej po godzinie 03:00 ( W Polsce 02:00)” – ostrzegały Siły Powietrzne.

Rosyjskie siły wykorzystują bombowce Tu-160 do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących Ch-101.

We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.